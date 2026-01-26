Le plan du PSG pour remettre Achraf Hakimi dans le bon sens

Un peu plus d’une semaine après cette finale de CAN perdue contre le Sénégal, les joueurs marocains ont encore des cicatrices qui risquent de mettre du temps à se refermer. Forcément, on pense surtout à Brahim Diaz, qui a manqué ce penalty qui aurait offert le titre à son pays, et qui n’a d’ailleurs pas été aidé par son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d’une panenka et d’une drôle de dédicace pour son coéquipier.

Achraf Hakimi a lui aussi, sûrement, vécu des derniers jours compliqués. Tête d’affiche du Maroc lors d’une CAN à la maison où il est arrivé blessé, manquant les rencontres de la phase de poules, il aura réalisé une compétition plutôt moyenne et globalement assez décevante si on compare avec ce qu’il propose au Paris Saint-Germain. Du côté de la capitale, on sait d’ailleurs que la gestion humaine de son cas ces prochains jours va être décisive, lui qui a rejoint le groupe mercredi dernier, mais n’a pas joué ce week-end à Auxerre.

Le PSG protège Hakimi

Comme l’indique Le Parisien, le PSG cherche surtout à protéger le joueur. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il n’y a eu aucune communication visuelle sur son retour sur les réseaux et les médias du club. Une façon d’éviter un surplus de pression et d’éventuelles moqueries. De son côté, Luis Enrique a discuté avec l’ancien Madrilène pour connaître son état d’esprit et savoir où il en était mentalement après cette CAN dont l’issue a été très compliquée pour les Lions de l’Atlas.

Une composante psychologique à prendre en compte, mais pas que, puisqu’il y a aussi l’aspect physique à prendre en compte. Le staff du club de la capitale ne veut pas forcer un retour du joueur qui a déjà fait beaucoup pour pouvoir jouer les rencontres éliminatoires de la CAN. Le journal indique d’ailleurs qu’il est improbable de l’imaginer démarrer face à Newcastle en milieu de semaine en Ligue des Champions. Avec Hakimi, l’heure est donc au calme et à la prudence, et ce même si Luis Enrique continue de composer avec un groupe assez réduit et que le retour du Marocain lui ferait le plus grand bien…