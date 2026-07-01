Mercato : Manchester City va faire sauter la banque pour 3 transferts

Après avoir longtemps patienté, Manchester City a officialisé lundi l’arrivée de son nouvel entraîneur. Sans grande surprise, il s’agit d’Enzo Maresca. « Manchester City est ravi de confirmer la nomination d’Enzo Maresca en tant qu’entraîneur. Un homme chauve et barbe grise, portant une veste noire sur fond bleu. L’Italien a signé un contrat de trois ans jusqu’à l’été 2029. Pour Maresca, ce sera son troisième passage au club, et il arrive armé d’une grande expérience et d’un succès au niveau élite», pouvait-on lire sur le communiqué de presse, où le club anglais n’a pas manqué de faire une petite référence à la ressemblance physique entre son nouveau coach et son prédécesseur, un certain Pep Guardiola. Mais l’Italien, qui a déjà travaillé avec l’Espagnol, adopte aussi la même philosophie de jeu que lui.

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« C’est la troisième fois que je reviens. J’espère que ce sera la dernière et que je ne repartirai plus. Je suis ravi, pour de nombreuses raisons. La première, c’est l’importance du club ; c’est donc certainement l’une des raisons principales. C’est un défi de taille, pour de nombreuses raisons. Tout le succès des 10 à 15 dernières années, mais en même temps, c’est un beau défi. C’est stimulant car l’objectif est de poursuivre sur la lancée des dix ou des dernières années, où tout s’est très bien passé. Vous allez découvrir certaines choses. La raison pour laquelle je suis ici tient probablement aussi au fait que le club souhaite conserver le même style de jeu, la même philosophie, et nous allons essayer de faire ce qui compte le plus dans le football : gagner, accomplir de grandes choses. Ensuite, mon travail se déroulera au jour le jour. »

City va gâter son coach

Concernant l’effectif à sa disposition, il a précisé : « c’est une équipe jeune, mais c’est une très bonne équipe. Je pense aussi que nous avons le bon équilibre entre jeunes joueurs et joueurs plus expérimentés, ce qui aide beaucoup les jeunes à progresser et à s’améliorer. » Maresca a ensuite été questionné sur le mercato. «L’équipe est déjà bonne, c’est certain. Il y a encore quelques détails à régler, mais on travaille avec Hugo (Viana; le directeur sportif) et on verra bien. » Ce qui est déjà tout vu, c’est qu’Elliot Anderson va les rejoindre. Le milieu de terrain de Nottingham Forest a passé sa visite médicale et devrait signer un contrat à long terme. Pour lui, les Skyblues vont débourser entre 135 et 150 M€ selon diverses sources. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium n’ont donc pas hésité à faire sauter la banque pour gâter Maresca.

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Et ils ne comptent pas s’arrêter là. The Athletic indique que le nouvel homme fort de City veut un effectif plus fourni que Pep Guardiola. D’autant qu’il y aura une dizaine de départs cet été. Enzo Maresca a identifié trois priorités. La première est de mettre la main sur un latéral droit. Le profil de Malo Gusto est très apprécié. Certaines sources nous ont parlé d’un accord, mais d’autres n’ont pas confirmé. Pour le joueur de Chelsea, que connaît bien Maresca puisqu’il l’a déjà coché, il faudra mettre 87 M€. C’est le prix annoncé par les Blues. Dans le même temps, le Manchester Evening News a évoqué un intérêt pour une piste moins onéreuse menant à Givairo Read (Feyenoord). Maresca veut aussi renforcer le milieu de terrain. Le nom d’Enzo Fernandez, que le coach a dirigé à Chelsea, est cité. Mais l’Argentin, dont le prix est fixé à 140 M€, semble donner sa préférence au Real Madrid.

3 priorités et plus de recrues selon les départs

Toujours dans l’entrejeu, le nom d’Ayyoub Bouaddi est cité par le média anglais. Un transfert avec un prêt d’un an à Lille ou bien un transfert sec sans prêt sont envisagés pour le joueur dont le prix est compris entre 80 et 100 M€. Le profil de Sandro Tonali plaît aussi. Mais le joueur de Newcastle, qui présente l’avantage de bien connaître la Premier League, semble promis à Roberto De Zerbi et à Tottenham. A moins que City réussisse à le détourner. Pour lui, Newcastle attend 115 M€. Enfin, Maresca veut aussi un ailier capable de dribbler et de créer des occasions. Peu de noms sont sortis du chapeau. Lundi, Sky Sports a indiqué que les Skyblues surveillent Yan Diomandé, pour lequel il faudra au moins 150 M€ si Leipzig venait à ouvrir la porte. Un élément qui a visiblement choisi le PSG, bien qu’il ait nié publiquement. Sans compter Anderson, ce sont donc 3 recrues (latéral droit, un milieu et un ailier) qui sont attendues par Maresca et City, qui visent des cibles XXL à plusieurs millions d’euros. Il y en aura plus selon les départs dans l’effectif actuel.

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Sans compter Bernardo Silva et John Stones, qui sont déjà partis, Nathan Aké, Mateo Kovacic, James Trafford, Ruben Dias, Nico Gonzales et Omar Marmoush pourraient s’en aller. Idem pour Tidjani Reinjders. Savinho, lui, semble se diriger vers Tottenham. Les prêtés Kalvin Phillips et Jack Grealish ne reviendront pas. Ce qui fait une dizaine de départs. Enfin, il faudra gérer le cas de Rodri. L’Espagnol, qui n’a pas signé de nouveau contrat, est attiré par le Real Madrid. Man City n’exclut pas son départ. Enfin, les Anglais ont décidé de blinder Josko Gvardiol, Phil Foden et Jérémy Doku. Prêt pour ce nouveau challenge excitant, Enzo Maresca ne devrait pas être le seul nouveau visage cet été à Manchester City.