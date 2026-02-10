Espagne : un arbitre accusé d’agression sexuelle envers une prostituée
Un arbitre de deuxième division espagnole a été arrêté puis relâché sous la contrainte pour une potentielle agression sexuelle sur une prostituée à Gijon selon La Nueva Espana. La victime aurait fourni le numéro de téléphone de ce dernier avant de l’identifier sur une photographie afin de le retrouver.
Se faisant passer par un policier au moment des faits dans le quartier d’El Llano à Gijon, cet arbitre a été libéré sous caution en attendant sa comparution devant le tribunal. En attendant, il fait l’objet d’une ordonnance d’éloignement et ne peut pas approcher à 300 mètres de la victime. Des uniformes de la Police nationale, de la Garde civile et des forces de police locales ont été retrouvés à son domicile.
