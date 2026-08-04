LdC : le penalty raté par Corentin Tolisso

L’OL a fini par s’incliner sur la pelouse du Sparta Prague (2-1) dans ce 3e tour de qualification à la Ligue des Champions. Il faudra corriger le tir dans une semaine au Groupama Stadium, surtout que les Gones ont été franchement dominés dans ce match.

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PENALTY RÂTÉ POUR TOLISSO ❌



L'OL loupe une grosse occasion de reprendre l'avantage 😶



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Ils regretteront aussi ce penalty manqué par leur capitaine Corentin Tolisso, alors que le score était encore de 1-1. Le milieu de terrain a opté pour le tir en force qui est passé au-dessus de la barre transversale. Deux minutes plus tard, le Sparta prenait un avantage définitif…