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Ligue des Champions

LdC : le penalty raté par Corentin Tolisso

Par Maxime Barbaud
1 min.
Tolisso @Maxppp
Sparta 2-1 Lyon

L’OL a fini par s’incliner sur la pelouse du Sparta Prague (2-1) dans ce 3e tour de qualification à la Ligue des Champions. Il faudra corriger le tir dans une semaine au Groupama Stadium, surtout que les Gones ont été franchement dominés dans ce match.

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Ils regretteront aussi ce penalty manqué par leur capitaine Corentin Tolisso, alors que le score était encore de 1-1. Le milieu de terrain a opté pour le tir en force qui est passé au-dessus de la barre transversale. Deux minutes plus tard, le Sparta prenait un avantage définitif…

Pub. le - MAJ le
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