PSG : pourquoi Kylian Mbappé n’a pas évoqué le Real Madrid dans son message d’adieu

C’est désormais officiel. Après sept années passées sous le maillot parisien, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale française l’été prochain. «Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche», a ainsi lancé l’international français par le biais d’une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Pour autant, si sa prochaine destination ne fait plus aucun doute, non plus, l’ancien Monégasque n’a pas évoqué le Real Madrid. Mais pour quelles raisons ?

«Il y a un protocole à respecter quand tu vas au Real Madrid. Pour en avoir parlé avec certains dirigeants, je sais que le Real ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. Ils veulent que ça se fasse bien, proprement. On sait que quand le Real fait venir un joueur, il aime que ce joueur fasse lui-même le travail de départ. Le Real ne veut jamais apparaître comme le vilain de l’histoire qui serait venu chercher, négocier dans le dos», rappelle alors Fred Hermel, spécialiste du club madrilène sur RMC. Déjà assurés du titre de champion d’Espagne, les Merengues devraient, en effet, attendre la finale de Ligue des champions le 1er juin contre le Borussia Dortmund. De son côté, L’Equipe assure que cette officialisation ne devrait pas intervenir avant le 3 juin prochain mais sera effective avant le début de l’Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Encore un peu de patience…