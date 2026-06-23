Jordanie - Algérie : les compositions officielles

Ce mardi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un joli duel dans le groupe J entre la Jordanie et l’Algérie. Les Chevaleresques s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Yazeed Abulaila qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Abdallah Nasib, Yazan Al Arab et Husam Abu Al Dahab en défense tandis que les postes de pistons sont assurés par Ehsan Haddad et Mohannad Abu Taha. Nizar Al Rashdan et Noor Al Rawabdeh composent l’entrejeu. En attaque, Mousa Al Tamari est soutenu par Mahmoud Al Mardi et Ali Olwan.

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De leur côté, les Verts s’articulent dans un 4-3-3 avec Luca Zidane dans les cages derrière Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki et Ibrahim Maza. Devant, Amine Gouiri est en pointe avec Riyad Mahrez et Farés Chaïbi dans les couloirs.

Les compositions

Jordanie :

Algérie :

Mardi 23 juin

Portugal - Ouzbékistan (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Angleterre - Ghana (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Mercredi 24 juin