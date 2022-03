La finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice avancée au 7 mai

La finale de la Coupe de France opposera donc le FC Nantes à l’OGC Nice. Un match particulier pour les deux équipes. Les Canaris ne sont plus allés au Stade de France depuis 22 ans et tenteront de remporter leur quatrième coupe nationale. De leur côté, les Aiglons essaieront eux aussi de soulever leur quatrième Coupe de France. Mais comme pressenti ces dernières heures, la Fédération française de football a officialisé ce samedi, en fin de matinée, le changement de programmation.

Prévue le dimanche 8 mai, elle sera finalement jouée le samedi 7 mai : «le choix de la FFF permettra à l'ensemble des supporters de l'OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France», précise ainsi l'instance en ajoutant que la décision a été prise en concertation avec les clubs et les diffuseurs (France Télévisions et Eurosport).