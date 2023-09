L’OM cherche déjà un successeur à Pablo Longoria

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille n’a plus d’entraîneur. Mardi, Marcelino a démissionné de son poste. L’Espagnol n’a pas digéré le traitement réservé par les supporters à son ami Pablo Longoria. On imaginait que le président de l’Olympique de Marseille allait lui aussi rendre très rapidement son tablier. On l’a dit très touché après les menaces et les accusations de certains supporters au sujet de son intégrité. Même chose pour ses collaborateurs, dont Javier Ribalta. Mais ce vendredi, Longoria et ses équipes sont toujours officiellement liés à l’OM.

Hier, l’ancien dirigeant de Valence a d’ailleurs expliqué lors d’un entretien à La Provence qu’il n’avait pas voulu démissionner. Il a aussi chargé de nombreux supporters et fait des révélations absolument folles notamment sur les pressions qu’il a subies et ses problèmes psychologiques. Difficile après tout ça de l’imaginer rester en poste. Mais Frank McCourt, avec lequel il a échangé à plusieurs reprises depuis lundi, fait tout pour qu’il reste. L’homme d’affaires américain n’a pas de plan B en cas de départ de Longoria. C’est ce qu’a expliqué L’Equipe dans la semaine.

McCourt et ses équipes sondent le marché

Mais ce vendredi, le quotidien sportif nous apprend finalement que le Bostonien envisage tous les scénarios possibles concernant son président. Il pourrait rester car il dispose d’une clause spéciale en cas de départ surprise. Celle-ci a été signée lors de sa prise de pouvoir en 2021. Et elle n’est pas très avantageuse pour Pablo Longoria, qui devrait rétrocéder à son boss plusieurs mois de salaire. Cela ferait donc un paquet d’argent à rendre. L’Equipe explique que c’est peut-être aussi pour cette raison que le dirigeant de 37 ans n’a pas encore quitté le club.

Un club qui anticipe malgré tout son départ. En effet, McCourt et ses équipes ont débuté "timidement" les recherches pour trouver un successeur à Longoria. Pour le moment, aucun nom n’a filtré. Mais le média français a glissé le nom de Julien Fournier, libre et sur le marché. L’ancien dirigeant, qui connaît parfaitement l’OM, a échangé en juin dernier avec le propriétaire de l’écurie phocéenne. Mais cela était lié à un intérêt de repreneurs saoudiens, par lesquels il avait été mandaté. Bien que Frank McCourt espère toujours conserver Pablo Longoria, il se prépare à toutes les éventualités. La suite au prochain épisode…