Le défi complètement absurde d’André Schürrle

André Schürrle a marqué l’histoire en remportant la Coupe du Monde 2014 avec l’Allemagne et pourtant celui-ci réalise encore des défis sportifs complètement absurdes en 2026. En effet, l’ex-international allemand a terminé le “Legendary” du Marathon des Sables, épreuve principale de cette 40e édition disputée dans le désert marocain, ce samedi. Il a bouclé les 270 kilomètres en quasiment soixante heures, répartis en six étapes, se classant donc 675e au classement général.

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Âgé de 35 ans, la légende de la Mannschaft poursuit en effet plusieurs défis sportifs depuis sa retraite en 2020. Parmi eux, figurent l’ascension du Mont Blanc en 2024 ainsi que sa participation au marathon de Barcelone. À ce jour, on ne peut toujours pas oublier ses prestations sensationnelles lors du Mondial 2014 au Brésil. Il avait notamment été passeur décisif lors du seul but de la finale remportée par l’Allemagne contre l’Argentine (1-0 a.p.).