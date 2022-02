André-Pierre Gignac et Florian Thauvin buteurs avec les Tigres

Les deux Français des Tigres, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont marqué tous les deux cette nuit lors de la victoire de leur club face à Juarez en Championnat du Mexique (2-3). Le buteur de 36 ans a inscrit un doublé signant ainsi son 10e but de la saison, le Champion du monde 2018 a quant à lui inscrit un but, son troisième depuis son arrivée au Mexique.

Grâce à ce succès et à une très belle connexion affichée entre les deux anciens Marseillais, les Tigres de Monterrey, qui avaient entamés le championnat mexicain par un nul et une défaite, enchainent ainsi une cinquième victoire d’affilée. Ce qui leur permet d’être à égalité de point avec le leader Pachuca après sept journées.