Juventus Turin : la réponse tonitruante de Dušan Vlahović à Randal Kolo Muani

Non, Dušan Vlahović n’est pas mort. Remplaçant contre Côme puis face à l’Inter lors des deux dernières journées, l’international serbe (32 sélections, 13 buts) a pourtant, lui-même, dû se dire que l’arrivée de Randal Kolo Muani allait bouleverser son avenir dans le Piémont. Une inquiétude d’autant plus légitime au regard des débuts étincelants de l’attaquant prêté par le PSG (5 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres).

Oui mais voilà, lors du déplacement à Cagliari dans la cadre de la 26e journée de Serie A, Thiago Motta a finalement décidé de relancer le natif de Belgrade, préservant dans le même temps RKM, remplaçant au coup d’envoi. Un choix aussi étonnant que payant au regard du scénario de cette rencontre puisque le Serbe d’1m90 a finalement inscrit l’unique but de cette affiche d’une belle frappe du gauche dans un angle fermé (12e).

Vlahović et RKM finalement associés ?

Une réalisation aussi importante pour l’ancien joueur de la Fiorentina que précieuse pour la Vielle Dame, pointant désormais à la 4e place du championnat, à cinq petits points seulement de l’Atalanta Bergame. Outre ce but décisif, celui qui était titulaire indiscutable avec la Juve en première partie de saison s’est procuré deux autres occasions franches avant d’être associé à RKM.

Reposé et auteur d’une entrée percutante, Kolo Muani a, en effet, disputé la dernière demi-heure au poste d’ailier droit, étant ainsi associé à Vlahovic pour la deuxième fois seulement. Un duo qui pourrait finalement donner des idées à Thiago Motta dans les semaines à venir alors que la Juve est pleinement lancée dans la course à l’Europe. En attendant, Dušan Vlahović a lui prouvé qu’il ne comptait pas se laisser impressionner par les débuts parfaits de son compère d’attaque…