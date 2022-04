Le PSG va déjà boucler un départ

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain se prépare à un été agité. Mécontent après une saison ratée malgré un dixième titre de champion de France a priori, le club de la capitale veut tout changer pour enfin remporter la Ligue des Champions qui le fait tant rêver. Si le sort de Mauricio Pochettino est d'ores et déjà scellé, celui de plusieurs joueurs l'est également. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes veulent se séparer de certains éléments jugés indésirables.

Un prêt réussi en Espagne

Sergio Ramos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa sont poussés vers la sortie. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, Leonardo a aussi pour mission de se débarrasser de joueurs prêtés cette saison. Ce qui est le cas de Rafinha Alcantara. Cet hiver, le Brésilien de 29 ans, qui n'entrait pas dans les plans de Pochettino qui ne l'avait utilisé qu'à cinq reprises lors de la première partie de saison, a été prêté.

Direction la Real Sociedad pour le milieu de terrain. Un choix payant pour le footballeur né en 93. En effet, Rafinha retrouve des couleurs et surtout du temps de jeu en Espagne. Titulaire à 10 reprises (15 matches joués en tout), il a marqué un but et s'est montré influent dans le jeu. Heureux, Rafinha avait étalé son bonheur lors d'un entretien accordé au quotidien AS le mois dernier.

La Real Sociedad veut l'acheter

«La Real Sociedad y avait un intérêt depuis longtemps et ils ont commencé à parler avec moi fin novembre. Cela m'a donné le temps d'en savoir plus sur ce dont ils parlaient, car j'étais très excité par la possibilité de retourner en Espagne car mes six derniers mois à Paris ont été durs. Je voulais jouer et retourner en Espagne (...) Je me sens bien, mais je sais que je peux donner beaucoup plus. Je veux pouvoir montrer mon meilleur niveau.»

Et ce qu'il a montré a visiblement convaincu la Real Sociedad de miser sur lui. En effet, Sport révèle que le club ibérique veut l'acheter une fois son prêt terminé à la fin de la saison. Bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2023 à Paris, les dirigeants espagnols sont persuadés de pouvoir boucler cette opération pour un montant compris entre 8 et 10 millions d'euros. Ce qui serait une belle affaire pour Paris qui avait récupéré le joueur libre. Le vendre à ce prix serait une aubaine pour un PSG qui débuterait fort son dégraissage estival.