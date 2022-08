OM - Reims : Jonathan Clauss s'explique sur la méthode Igor Tudor

Aligné pour la première officielle de la saison sous le maillot de l'OM, au Vélodrome, Jonathan Clauss (29 ans) a participé à la large victoire marseillaise contre le Stade de Reims (4-1). Après la rencontre, l'ex-Lensois s'est expliqué sur les exigences de son nouveau coach, Igor Tudor et assure que cela demande beaucoup de travail.

«On savait qu'il y avait de la qualité au vu de la préparation. Beaucoup de choses sont différentes de l'an passé et il faut réussir à switcher dans les têtes. Ce soir, on l'a très bien fait. Le coach nous chauffait pour pousser encore plus, on sait ce qu'on doit travailler. Le rythme était élevé en première, on voulait calmer, mais le coach nous poussait à faire plus, on sait ce qu’on doit bosser, on bosse tous les jours et ce soir ça a payé (...) Tudor ? C'est beaucoup de pressing et c'est athlétique. Il ne nous lâche pas, les séances sont dures. Ce qu'il veut demande beaucoup d'effort. On sait qu’avec une autre adversité, on aura plus de rythme, les matchs vont s’enchaîner, on va grimper d’un cran physiquement, je ne me fais pas de souci», a-t-il expliqué sur Prime Video.