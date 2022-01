ASSE : Etienne Green poussé vers la sortie ?

Avec l’arrivée à Saint-Étienne cet hiver de Paul Bernardoni en provenance d’Angers, se pose la question de l’avenir d’Étienne Green. Selon l’Equipe, le portier de 21 ans qui a disputé 23 matchs en Ligue 1 avec les Verts, pourrait quitter Saint-Étienne cet hiver pour remplir les caisses du club qui a jusqu’au 30 juin prochain pour vendre pour 20 millions d’euros.

La suite après cette publicité

L’ancien Angevin qui avait déclaré après on arrivé « J’arrive pour être numéro 1 », semble boucher la voie au portier anglais qui est lié à l’ASSE jusqu’en 2025. L'international U21 anglais dont la valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros serait l’un des joueurs les plus bankable de l’effectif stéphanois. Une vente cet hiver pourrait donc être envisagée même si pour l’heure Saint-Étienne n’a reçu aucune offre et que Green n’aurait pas l’intention de quitter son club formateur, quitte à devenir numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens.