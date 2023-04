OM-Auxerre : Alexis Sanchez envoie un message à Lens et au PSG

Les spectateurs présents au stade Vélodrome ont vécu une fin de rencontre complètement folle. Alors qu’Auxerre a mené la majeure partie de la rencontre grâce à l’ouverture du score de son capitaine Birama Touré (33e), l’Olympique de Marseille a finalement renversé la situation dans son antre (2-1). Alexis Sanchez, l’ultime buteur de cette rencontre (77e) après l’égalisation de Vitinha quelques minutes auparavant (75e), est revenu sur ce scénario incroyable. «C’était une fin de match complètement folle. On est habitué à se faire avoir quand on a la possession du ballon et qu’on attaque. On doit encore grandir en tant qu’équipe pour répondre à ce genre de scénarios. On a déjà vécu ça à plusieurs reprises cette saison», a d’abord confié l’attaquant chilien.

Alexis Sanchez a ensuite tenu à confirmer les intentions de son équipe. L’Olympique de Marseille compte bien jouer cette fin de saison à fond pour peut-être aller embêter le Paris Saint-Germain et surtout éviter le retour de Lensdans ce sprint final. «Evidemment, c’était très important de gagner avant de retrouver Lens. C’est beau d’évoluer dans un stade avec cette ambiance avec ces supporters qui nous aident à gagner ce genre de rencontres. Oui, on est à 5 points du PSG. Ca me fait très plaisir et ça me motive d’être aussi près du leader. Je crois qu’on peut encore être champion», a conclu l’attaquant olympien. La course pour le podium en Ligue 1 est définitivement lancée !

