Portugal : gros coup dur pour Jorge Jesus avant le prochain rassemblement

Coup dur pour le Portugal. En effet, Francisco Conceição a été lourdement sanctionné par l’UEFA après son expulsion lors de la victoire du Portugal contre la Norvège (2-1), au stade du Dragão, en Ligue des Nations. Le Comité de contrôle, d’éthique et de discipline lui a infligé trois matches de suspension pour « insultes et langage abusif » envers l’arbitre de la rencontre, comme le rapporte A Bola. Titulaire, l’ailier avait été exclu à la 86e minute après avoir reçu deux cartons jaunes successifs pour contestation. Sur le chemin des vestiaires, le joueur de la Juventus avait également eu un accrochage avec le quatrième arbitre, nécessitant l’intervention de membres du staff portugais.

La suite après cette publicité

Cette sanction privera Conceição des deux dernières rencontres de la phase de groupes, face au Danemark le 14 novembre à Braga, puis contre le pays de Galles le 17 novembre à Cardiff. Le Portugal ayant déjà validé sa qualification pour les quarts de finale, l’ailier manquera aussi le match aller de cette prochaine phase, prévu en mars. La Fédération portugaise de football conserve toutefois la possibilité de faire appel de cette décision.