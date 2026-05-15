On sait qui entraînera Manchester United la saison prochaine

L’aventure de Michael Carrick sur le banc de Manchester United se poursuivra la saison prochaine, et peut-être même les suivantes. Nommé entraîneur intérimaire des Red Devils mi-janvier suite au renvoi de Ruben Amorim, le coach de 44 ans a vite donné satisfaction. Il avait démarré son mandat par deux victoires face aux deux meilleures équipes du championnat : Manchester City (2-0) et Arsenal (2-3).

La suite après cette publicité

Sous ses ordres, Manchester United est passé de la 6e à la 3e place et s’est assuré une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Il est aussi quasiment acquis que les Red Devils termineront la saison sur le podium, ce qui n’était plus arrivé depuis 2022/2023. Au-delà de ses résultats, Carrick a aussi su relancer plusieurs joueurs à l’image de Kobbie Mainoo, métamorphosé sous ses ordres. Tous ces éléments ont poussé la direction mancunienne à poursuivre l’aventure avec son ancien joueur.

Contrat de 2 ans à la clé, avec une année en option

Comme le révèle The Athletic ce vendredi soir, le technicien a trouvé un accord de principe avec son club afin de poursuivre en tant qu’entraîneur principal. Tous les signaux sont au vert pour une prolongation de contrat de deux ans, assortis d’une année de prolongation optionnelle. Au cours d’une réunion organisée cette semaine à Carrington, le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe s’était mis d’accord sur l’idée, de concert avec le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox.

La suite après cette publicité

D’autres profils avaient auparavant été envisagés, précise The Athletic. La piste menant à Andoni Iraola, libre à l’issue de la saison après avoir fait les beaux jours de Bournemouth, avait été étudiée, tout comme celle menant à Unai Emery, auteur d’un travail formidable sur le banc d’Aston Villa. Manchester United a finalement opté pour la carte de la stabilité avec Carrick, déjà passé en tant qu’intérimaire à deux reprises (en 2021 et cette saison). Depuis son retour, l’ancien joueur du club affiche un bilan de 10 victoires, 3 nuls et 2 défaites.