Ligue des Champions

LdC : la frappe canon de Vinicius Jr contre Monaco

Par Maxime Barbaud
1 min.
Real Madrid 6-1 Monaco

Et si Vinicius Junior était en train de se faire pardonner par le public du Real Madrid ? Dans un très grand soir contre Monaco en étant directement impliqué sur 3 des 4 buts de son équipe, le Brésilien a inscrit le 5e but de son équipe d’un tir canon.

Vinicius régale et Monaco sombre face au Real Madrid 🤯

Les Merengue mènent 5-0 face aux Monégasques 🥶

#RMAASM | #UCL
Après avoir récupéré le cuir à 40 mètres des buts adverses, il s’en est allé défier la défense monégasque pour conduire le ballon sur son pied droit jusqu’à l’entrée de la surface où il a envoyé une frappe imparable sous la barre.

Pub. le - MAJ le
