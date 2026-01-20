Ligue des Champions
LdC : la frappe canon de Vinicius Jr contre Monaco
1 min.
@Maxppp
Et si Vinicius Junior était en train de se faire pardonner par le public du Real Madrid ? Dans un très grand soir contre Monaco en étant directement impliqué sur 3 des 4 buts de son équipe, le Brésilien a inscrit le 5e but de son équipe d’un tir canon.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:29
Vinicius régale et Monaco sombre face au Real Madrid 🤯Voir sur X
Les Merengue mènent 5-0 face aux Monégasques 🥶
#RMAASM | #UCL
Après avoir récupéré le cuir à 40 mètres des buts adverses, il s’en est allé défier la défense monégasque pour conduire le ballon sur son pied droit jusqu’à l’entrée de la surface où il a envoyé une frappe imparable sous la barre.
