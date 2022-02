Julian Nagelsmann revient sur sa relation avec Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Coach du Bayern Munich depuis cet été, Julian Nagelsmann connaît un début de mandat assez intéressant à la tête du club allemand. Leader de Bundesliga et toujours en course en Ligue des Champions, le Rekordmeister se prépare à une fin de saison en apothéose. Le technicien allemand a été interrogé par L'Équipe sur ses méthodes de travail et il a notamment évoqué sa relation avec Robert Lewandowski. Le buteur polonais qui compte 39 buts en 32 matches cette saison reste sur de hauts standards. Le découvrant de façon plus privilégiée désormais, Julian Nagelsmann est particulièrement impressionné par le natif de Varsovie.

«Il a en lui une telle motivation qu'il s'interroge toujours sur les choses qu'il peut améliorer. Bien sûr, il y a là aussi, comme pour tous les joueurs, des analyses et des avis à lui donner. Mais il ne s'agit que de nuances. Ce sont plutôt des choses tactiques collectives, elles le concernent moins lui dans ses duels. Un attaquant vit toujours de ses libertés, des courses qu'il fait depuis des années, de sa technique dans la finition» a-t-il lâché. Des détails importants que Robert Lewandowski ne cesse de corriger afin d'assoir un peu plus sa légende outre-Rhin.