L’énorme dispositif policier à Paris pour la finale de Ligue des Champions

Des moyens à la hauteur de l’évènement. Comme l’a révélé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez au micro de Brut ce mercredi, un énorme dispositif policier est prévu dans le cadre de la finale de Ligue des Champions de samedi opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal. 22 000 policiers seront déployés sur tout le territoire national, dont 8 000 à Paris.

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«On n’a pas de craintes, on a un dispositif robuste, déterminé, serein, a déclaré le ministre. Les précédentes festivités autour des victoires du PSG ont souvent donné lieu à des débordements, qui ont toujours été contenus. Les forces de l’ordre interviendront samedi avec beaucoup de détermination si elles devaient se produire. « S’il doit y avoir des débordements, il y aura des interventions, que les choses soient claires. Il y aura des images où on verra les forces de police en action contre des personnes qui deviennent, à ce moment-là, des délinquants. Il faut que la fête soit belle, mais s’il y a des débordements, il y aura des réponses.» En ce qui concerne une éventuelle parade de victoire le lendemain, elle aura lieu à Paris, mais les Champs-Élysées ne sont pas prévus à cet effet.