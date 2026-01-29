PSG : Neves s’exprime sur le concurrence Safonov-Chevalier

En zone mixte, João Neves a été interrogé sur le choix de Luis Enrique de titulariser Matvey Safonov face à Newcastle. Le milieu portugais a souligné la logique du coach, qui dispose de trois gardiens de haut niveau et prend ses décisions en fonction des besoins de l’équipe. « On a trois grands gardiens (Safonov, Chevalier, Marin). Le coach va choisir le meilleur pour l’équipe. Comme à tous les postes. »

Neves a ensuite expliqué le raisonnement derrière cette titularisation : « Le coach a choisi Matvey car il pensait que pour ce match, il était la meilleure option. » Une manière de rappeler que, malgré les résultats mitigés, les choix de Luis Enrique se font toujours dans l’optique de maximiser les chances de victoire et d’adapter l’effectif à l’adversaire du jour.