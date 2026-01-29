Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

PSG : Neves s’exprime sur le concurrence Safonov-Chevalier

Par Valentin Feuillette
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

En zone mixte, João Neves a été interrogé sur le choix de Luis Enrique de titulariser Matvey Safonov face à Newcastle. Le milieu portugais a souligné la logique du coach, qui dispose de trois gardiens de haut niveau et prend ses décisions en fonction des besoins de l’équipe. « On a trois grands gardiens (Safonov, Chevalier, Marin). Le coach va choisir le meilleur pour l’équipe. Comme à tous les postes. »

La suite après cette publicité

Neves a ensuite expliqué le raisonnement derrière cette titularisation : « Le coach a choisi Matvey car il pensait que pour ce match, il était la meilleure option. » Une manière de rappeler que, malgré les résultats mitigés, les choix de Luis Enrique se font toujours dans l’optique de maximiser les chances de victoire et d’adapter l’effectif à l’adversaire du jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
João Neves
Matvey Safonov
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
João Neves João Neves
Matvey Safonov Matvey Safonov
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier