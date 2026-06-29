PSG : Emmanuel Mbemba tout proche de rejoindre l’AS Monaco

Le jeune défenseur Emmanuel Mbemba est en passe de quitter le Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération au sein du centre de formation parisien, le joueur de 18 ans n’a pas souhaité prolonger son aventure dans la capitale malgré une offre de contrat professionnel. Suivi par plusieurs clubs européens, il semblait attirer notamment l’attention d’équipes comme Arsenal ou le Bayer Leverkusen.

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Mais selon L’Équipe, le défenseur devrait finalement s’engager avec l’AS Monaco, où un accord serait proche d’être finalisé. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, Mbemba s’inscrit dans la longue liste de jeunes talents ayant refusé de signer professionnel avec le PSG ces derniers mois, préférant tenter leur progression ailleurs.