Les sanctions vont tomber pour les trois instigateurs de la Super League, la remontada du FC Barcelone enflamme la presse espagnole

L'OL craque dans la dernière ligne droite

Ce sprint final est décidément fou. Mené 2-0 sur la pelouse de Lyon, hier soir, le LOSC est parvenu à s'imposer (2-3) grâce à un Burak Yilmaz des grands soirs. Un véritable coup de force de la part des Dogues, comme le titre L'Équipe, ce matin. De son côté, l'OL laisse échapper des points précieux et pourrait avoir dit adieu au titre avec cette défaite. C'est en tout cas ce que laisse entendre Le Progrès dans son édition du jour, pour qui : "L'OL a perdu très gros face à Lille". Un sprint à quatre, où l'AS Monaco a réussi à se sortir du piège angevin. Des Monégasques qui peuvent, une nouvelle fois, dire merci à Wissam Ben Yedder, auteur du seul et unique but de la rencontre. Une prestation saluée en Une de Nice Matin, dans son édition sport. Une victoire très importante qui permet aux hommes de Niko Kovač de prendre quatre points d'avance sur l'OL et de se maintenir à deux points du leader lillois.

Le FC Barcelone ne lâchera rien pour le titre

C'était le week-end où il ne fallait pas perdre et l'Atletico n'a pas réussi à tenir le rythme. "Quel Championnat !" titre Marca, ce matin. Battus 2-1 par Bilbao, hier soir, les hommes de Simeone ont manqué l'occasion de conforter leur avance sur le Real, le Barça et sur le FC Séville. Des Colchoneros qui se retrouvent désormais à deux et trois points de leurs poursuivants. De son côté, Le FC Barcelone s'est imposé (1-2) face à Villarreal et en profite pour se rapprocher de plus en plus du titre comme le placarde SPORT sur sa Une, ce matin. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui n'hésite pas à parler de la Remontada du Barça. Enfin, on peut avoir tendance à l'oublier, mais le FC Séville a également frappé fort, hier soir, en s'imposant 2-1 face à Grenade. Une performance saluée, ce matin par Estadio Deportivo, qui permet aux Sévillans de conforter leur quatrième place et de, pourquoi pas, rêver pour cette fin de saison.

La Juventus pourrait bien tout perdre

En Italie, la Juventus n'y arrive décidément plus. En déplacement sur le terrain de la Fiorentina, les hommes de Pirlo ont été tenus en échec (1-1). Une contre-performance qui pourrait couter cher dans la course à la Ligue des Champions, alors que l'Atalanta s'est largement imposée face à Bologne (5-0). Tuttosport s'interroge, ce matin. "La Juve, veux-tu vraiment la Ligue des Champions ?" titre ainsi le quotidien transalpin. De son côté, La Gazzetta dello Sport évoque un cauchemar de la Ligue des Champions pour Andrea Pirlo. Un échec qui vient s'additionner au reste, dans une fin de saison très compliquée, alors que Vieille Dame pourrait faire face à des sanctions de la part de l'UEFA. C'est en tout cas ce qu'ajoute le journal au papier rose, selon qui, des sanctions très sévères pourraient être prononcées à l'encontre de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone, après avoir lancé leur projet de Super League. Une information reprise également en Une du Corriere dello Sport dans son édition du jour. La fin de saison de la Juve pourrait s'annoncer complètement chaotique si cela venait à prendre forme.