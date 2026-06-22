Coupe du Monde 2026 : que dit réellement le protocole de la FIFA face aux orages ?

La rencontre entre la France et l’Irak devait permettre aux Bleus de valider leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Pendant plus de 45 minutes, le scénario semblait parfaitement maîtrisé par les hommes de Didier Deschamps. Kylian Mbappé avait rapidement ouvert le score et la sélection française contrôlait les débats malgré une opposition irakienne entreprenante. Pourtant, au fil de la première période, le ciel de Philadelphie s’est considérablement assombri. Une pluie de plus en plus intense s’est abattue sur le Lincoln Financial Field, poussant même une partie des spectateurs à quitter leur siège. Si les organisateurs avaient déjà surveillé avec attention l’évolution des cellules orageuses avant le coup d’envoi, aucun risque immédiat n’était alors signalé. La rencontre a donc continué normalement jusqu’à la pause, malgré un véritable déluge qui compliquait les déplacements des joueurs et la qualité technique du match. C’est finalement durant la mi-temps que la situation a basculé. Quelques minutes après le retour des vestiaires, une nouvelle alerte a été affichée sur les écrans géants du stade annonçant l’approche d’un orage violent.

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Dans la foulée, les spectateurs ont reçu l’ordre de quitter les tribunes afin de rejoindre des zones couvertes et sécurisées. La plupart ont foncé aux buvettes du stade, agglutinés en troupes dans les travées du stade. Une décision qui a provoqué l’incompréhension d’une partie du public ainsi que de nombreux téléspectateurs européens. À première vue, les images montraient surtout une forte pluie et non un phénomène météorologique spectaculaire susceptible de justifier un arrêt aussi long. Le manque d’explications immédiates a renforcé le sentiment de flou autour de cette interruption. Selon les informations relayées par beIN Sports, les supporters vont être autorisés à revenir dans les gradins qu’à partir de 00h30, tandis que les joueurs vont devoir patienter avant de reprendre leur échauffement. La seconde période n’est alors pas attendue avant 01h00. Une pause de presque une heure qui a rapidement alimenté les débats sur les réseaux sociaux et suscité des critiques chez ceux qui découvraient ce type de procédure.

Un événement très commun dans les sports US

Cette polémique trouve pourtant son origine dans une différence culturelle et réglementaire importante entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Aux États-Unis, la présence de foudre à proximité d’une enceinte sportive entraîne presque systématiquement l’application d’un protocole extrêmement strict. Cette pratique est courante dans de nombreuses compétitions professionnelles, notamment en NFL, en NCAA ou en MLS, où les interruptions pour risque d’orage font partie du paysage sportif depuis des années. La FIFA a décidé d’appliquer les mêmes standards de sécurité pour la Coupe du Monde des clubs puis cette Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le principe est simple dans les grandes lignes. Ce n’est pas la pluie qui provoque l’arrêt d’un match mais la détection d’éclairs dans un périmètre déterminé autour du stade. Dès qu’une activité électrique est repérée à moins d’environ treize kilomètres de l’enceinte, les responsables de la sécurité peuvent ordonner l’interruption de la rencontre et l’évacuation des zones exposées. Même si les spectateurs voient uniquement de la pluie au-dessus du terrain, le danger peut se trouver à plusieurs kilomètres et représenter un risque réel pour des dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade à ciel ouvert.

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Le règlement prévoit ensuite une procédure très précise. Une période minimale de trente minutes doit s’écouler après le dernier éclair détecté dans la zone de sécurité. Si un nouvel impact ou une nouvelle activité électrique est observé pendant cette attente, le décompte repart immédiatement de zéro. C’est cette règle qui explique pourquoi certaines interruptions peuvent durer beaucoup plus longtemps que prévu et parfois dépasser une heure. Aucun délai maximal n’est fixé à l’avance puisque la priorité absolue reste la protection du public, des joueurs et du personnel du stade. Une fois la menace écartée, les spectateurs peuvent regagner progressivement leur place et les équipes disposent d’un temps supplémentaire pour s’échauffer avant la reprise. Dans le cas de France-Irak, la FIFA n’a donc pas interrompu la rencontre en raison de la simple pluie qui s’abattait sur Philadelphie, mais à cause d’un risque de foudre détecté dans le secteur. Une décision conforme aux normes nord-américaine, mais qui continue de surprendre de nombreux observateurs européens, peu habitués à voir un match de football suspendu alors que le ballon pouvait encore théoriquement rouler sur une pelouse détrempée.