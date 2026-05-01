Le portier mexicain Guillermo Ochoa vers la retraite

Il s’agit certainement de la fin d’une ère. En effet, le gardien mexicain Guillermo Ochoa a relancé les spéculations autour de la fin de sa carrière en reconnaissant que la retraite se rapprochait petit à petit. Dans une interview accordée à TUDN, l’actuel portier de l’AEL Limassol (Chypre) a expliqué sa situation. « Oui, c’est bientôt la fin. C’est difficile, sans aucun doute, mais dans mon cas, ce ne sera pas si difficile parce que j’en ai profité pendant de nombreuses années, alors vous partez tranquillement ».

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Le rempart de 40 ans, sous le feu des projecteurs pour ses parades historiques au Mondial 2024, a insisté sur le fait qu’il aborderait cette étape avec sérénité, estimant avoir tout donné. D’après lui, aucun regret ne doit être présent. « Depuis que j’ai commencé, je me suis toujours battu au maximum et je continuerai ainsi jusqu’au dernier jour ». Pour rappel, il fait partie des joueurs ayant participé à 5 Coupes du Monde et de nombreux spectateurs s’en souviennent.