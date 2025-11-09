Wydad Casablanca : enquête ouverte après un rassemblement jugé illégal de supporters à Paris

Un rassemblement rassemblant plusieurs dizaines de supporters marocains du Wydad Casablanca s’est tenu dans la soirée de vendredi à proximité de la Tour Eiffel, à Paris. Orchestrée pour célébrer notamment l’anniversaire d’un groupe ultra du club de Casablanca, cette mobilisation a rapidement été qualifiée de totalement illégale par les autorités françaises, faute de déclaration préalable auprès de la préfecture. Une enquête a été ouverte pour vérifier les circonstances et la légalité de l’événement.

Même si la manifestation s’est déroulée «sans aucun trouble à l’ordre public» à l’arrivée des forces de l’ordre, l’usage de fumigènes, feux d’artifice et la présence non autorisée d’un groupe dans un secteur patrimonial très surveillé à Paris ont posé de sérieux problèmes de sécurité et de respect de l’ordre public, d’après Le Parisien. Si ces agissements avaient entraîné un trouble majeur et durable, tout aurait été mis en œuvre pour le faire cesser, précise une source policière.