Gambardella : Rennes gifle l’OL, le PSG et Nantes verront aussi les 1/2

On connaît le dernier carré de cette Coupe Gambardella 2025/2026. Revanchards après leur élimination de l’an passé face au club amateur de la Maladrerie, les Parisiens se sont imposés sans trop de soucis face au Stade Malherbe de Caen (4-1). Déjà aperçu avec le groupe de Luis Enrique cette saison, Mathis Jangeal a marqué un but, comme le prometteur Emmanuel Mbemba, suivi par le Bayern Munich ou encore le Bayer Leverkusen.

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Pierre Mounguegue, excellent en Youth League cette saison (5 buts et 6 passes décisives en huit matchs), s’est lui offert un doublé avec dans le lot un superbe retourné acrobatique. Les Parisiens défieront le FC Nantes en 1/2 finale, tombeur de Troyes grâce à des buts d’Ibrahim Camara et Ahmadou Sarr. Dans la troisième demi-finale, le tenant du titre, le Stade Rennais, a giflé l’OL (3-0), tandis que Nice a été battu par Montpellier (1-3).