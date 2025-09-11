Menu Rechercher
Barça : Max Verstappen est fan de Lamine Yamal

Par Aurélien Léger-Moëc
Lamine Yamal @Maxppp

Lui aussi est arrivé précocement et a ébahi les acteurs de son sport. Le pilote de Formule 1 Max Verstappen se reconnait donc peut-être un peu en Lamine Yamal, la pépite barcelonaise de 18 ans. « Ce qu’il fait est impressionnant pour son âge, hein ? C’est incroyable », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Mundo Deportivo lors du dernier Grand Prix d’Italie, qu’il a remporté.

Le quadruple champion du monde en titre, qui va probablement perdre sa couronne cette saison, a également évoqué le possible sacre de Yamal au Ballon d’Or. « Écoutez, c’est vrai que le Ballon d’Or doit être remporté par les meilleurs, mais honnêtement, maintenant, après l’ère Messi et Cristiano Ronaldo, il n’y a pas de vainqueur évident, du moins pour moi, aucun joueur en particulier n’est vraiment en avance sur les autres pour le moment. Mais je suis sûr que Lamine Yamal remportera le Ballon d’Or dans les années à venir », a-t-il prédit.

