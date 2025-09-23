OM : Roberto De Zerbi a menacé ses joueurs

Présent en conférence de presse après le succès de prestige de l’OM face au PSG (1-0), Roberto De Zerbi s’est logiquement réjouit de la victoire. Pour autant, le technicien italien a appelé à la vigilance avant le déplacement à Strasbourg, vendredi prochain, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

«Cette victoire ne doit rien donner de plus à l’équipe. La défaite de Madrid (1-2, mardi dernier) nous a beaucoup apporté, nous a fait prendre conscience qu’on avait des joueurs forts. L’effectif est fort, on le sait, mais vendredi, ce sera encore plus important que le match de ce soir. J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe». Voilà qui est dit !