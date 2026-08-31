L’AC Milan se fait prêter Omari Elijah Giraud-Hutchinson

Nouvelle recrue à l’AC Milan. Après avoir enrôlé Gonçalo Ramos, Diego Moreira, Mario Gila, Andrej Kostic et Sankhoun Diawara, les Rossoneri viennent de se faire prêter l’ailier droit anglais de Nottingham Forest, Omari Elijah Giraud-Hutchinson (22 ans).

La suite après cette publicité

AC Milan and England, the connection continues 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Z7GpEC7wem — AC Milan (@acmilan) August 31, 2026

« L’AC Milan a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de prêt avec Omari Elijah Giraud-Hutchinson, en provenance du Nottingham Forest FC, assorti d’une option d’achat. Le contrat de prêt court jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire dans le communiqué publié par les Rossoneri.