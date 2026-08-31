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L’AC Milan se fait prêter Omari Elijah Giraud-Hutchinson

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Omari Elijah Giraud-Hutchinson @Maxppp

Nouvelle recrue à l’AC Milan. Après avoir enrôlé Gonçalo Ramos, Diego Moreira, Mario Gila, Andrej Kostic et Sankhoun Diawara, les Rossoneri viennent de se faire prêter l’ailier droit anglais de Nottingham Forest, Omari Elijah Giraud-Hutchinson (22 ans).

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« L’AC Milan a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de prêt avec Omari Elijah Giraud-Hutchinson, en provenance du Nottingham Forest FC, assorti d’une option d’achat. Le contrat de prêt court jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire dans le communiqué publié par les Rossoneri.

Pub. le - MAJ le
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