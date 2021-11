Galatasaray-OM : les compositions officielles

Rencontre européenne de la plus haute importance pour l'Olympique de Marseille qui se déplace, ce jeudi à 18h45, sur la pelouse de Galatasaray pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de Ligue Europa. Troisièmes du groupe E, les Olympiens, auteurs de quatre matches nuls depuis le début de la compétition, doivent s'imposer pour espérer se qualifier mais la tâche s'annonce ardue face aux Stambouliotes. Leaders avec huit unités, quatre de plus que l'OM, les Turcs sont invaincus mais restent, tout de même, sur un match nul surprenant face au Lokomotiv Moscou (1-1).

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, privé de Dimitri Payet et Valentin Rongier, tous les deux suspendus, aligne donc un 3-2-4-1. Dans les buts, Pau Lopez est protégé par une défense à trois composée de Luan Peres, Duje Caleta-Car et William Saliba. Un peu plus haut, Boubacar Kamara et Pape Gueye assurent le rôle de double pivot, juste derrière Gerson et Mattéo Guendouzi présents dans le cœur du jeu et accompagnés de Dieng et Pol Lirola sur les côtés. Devant, Arkadiusz Milik débute à la pointe de l'attaque marseillaise. En face, Fatih Terim opte pour un 4-3-3 plus classique avec Muslera dans les buts. Devant lui, un quatuor Yedlin-Nelsson-Marcão-Van Aanholt. Dans l’entrejeu, Antalyali est associé à Kutlu et Cicaldau. Enfin, Feghouli, Diagne et Aktürkoglu formeront le trio offensif.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Galatasaray : Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcão, Van Aanholt - Antalyali, Kutlu, Cicaldau - Feghouli, Diagne, Aktürkoglu.

Olympique de Marseille : Lopez - Peres, Caleta-Car, Saliba - Kamara, Gueye - Dieng, Gerson, Guendouzi, Lirola - Milik.

