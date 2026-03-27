Coupe du Monde 2026 : le Brésil est devenu ridicule

À la lecture de la dernière liste de Carlo Ancelotti, on saisit rapidement le vide générationnel auquel le Brésil est confronté actuellement, et il est vivement déconseillé de comparer ces noms à ceux de 2002 ou 2006 au risque de s’évanouir intérieurement. Sans faire offense à personne, il manque quand même plus de talent que de volonté à cette équipe, qui vient de terminer 5e de la poule sud-américaine pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Battue par le Paraguay, giflée par l’Argentine, asphyxiée par la Bolivie, et même accrochée par la Tunisie, la Seleção a perdu tout pouvoir d’intimidation. Elle n’inspire plus la crainte, et elle n’inspire pas non plus l’image d’une favorite rien que pour son match d’ouverture au Mondial face au Maroc. En supériorité numérique pendant presque une mi-temps hier face aux Bleus (1-2), les Brésiliens n’ont pas vraiment montré la grandeur d’une équipe capable de renverser la table, en dépit de quelques situations en fin de match.

Un manque criant de ressources sur le banc

Rodrygo n’était pas là, Marquinhos, Gabriel et Bruno Guimarães non plus, mais le Brésil s’est historiquement distingué par sa capacité à se renouveler continuellement à chaque poste, ce qui lui fait cruellement défaut aujourd’hui. La seule éclaircie s’est nommée Luiz Henrique, entré à la pause et très remuant dans son couloir droit. UOL écrit au lendemain de la rencontre face aux Bleus : «ce que Carlo Ancelotti peine le plus à trouver au sein de l’équipe nationale brésilienne, c’est un joueur qui aspire à s’imposer au poste de latéral, aussi bien à gauche qu’à droite. Le match contre la France a confirmé en partie ce constat, même s’il suscite d’autres réserves.»

La suite après cette publicité

De son côté, Globo écrit : «le football brésilien peine actuellement à former des meneurs de jeu, des milieux, et des latéraux. L’équipe nationale souffre des difficultés actuelles du football brésilien, autrefois l’une des plus grandes pépinières en talents au monde. Le match face à la France a montré que l’équipe n’était pas en point aujourd’hui.» Hier soir, les options offensives issues du banc se nommaient Igor Thiago, l’attaquant de Brentford aux 19 pions en Premier League, João Pedro, bon attaquant de Chelsea mais en manque de références sur la scène internationale, ou encore Endrick et Rayan (Bournemouth, 8 matchs de Premier League), qui joueraient probablement en Espoirs s’ils étaient Français. Aujourd’hui, le peuple brésilien en vient à implorer le retour de Neymar, 34 ans et le corps meurtri, comme celui du grand messie. Voilà qui en dit long sur la détresse du plus grand pays de l’histoire du football.