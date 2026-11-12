« Je jouais à la Playstation et ne regardais pas l’heure » : Isaak Touré dévoile ses erreurs de jeunesse

Plus de deux ans s’étaient écoulés entre la dernière titularisation d’Isaak Touré sous le maillot de Lorient (le 28 avril 2024 face à Toulouse), et sa première cette saison face au Paris FC. Un véritable bol d’air frais pour l’ancien Marseillais, reconduit dans le onze lorientais lors des quatre matchs suivants et même buteur face au Havre le week-end dernier (0-2). Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur de 23 ans est revenu sur les travers qui ont longtemps freiné sa progression, et dont il a tiré des enseignements depuis.

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«Ce que je voulais dire en disant que mon plus gros problème était l’extra-sportif ? Les retards, les entraînements, l’alimentation, le sommeil, c’est un tout. Je suis quelqu’un qui aime bien jouer à la PlayStation. Je commençais à jouer en début de soirée, je ne regardais pas l’heure, et je tardais… Mais il faut mettre un cadre. Il faut avoir un cuisinier, un kiné, un préparateur physique. Avant, je ne trouvais pas ça utile pour moi. Avec ma carrure, je dois faire deux fois plus que les autres. J’ai pris notamment conscience que lorsqu’on a des jours off, au lieu d’être avec des amis pour profiter, je fais des soins, des entraînements. Ce sont des petits paramètres qui sont importants sur le long terme. J’ai mis tout ce package-là pour performer. On parle de moi aujourd’hui, mais cela fait un moment que je fais du travail de l’ombre. Je suis récompensé, j’espère que ça va continuer.»