Borussia Dortmund : ça brûle pour Reinier !

La suite après cette publicité

En janvier dernier, Reinier faisait le grand saut vers l'Europe. Le jeune attaquant de 18 ans quittait Flamengo pour rejoindre le grand Real Madrid. Quelques mois plus tard, le Brésilien va quitter les Merengues puisqu'il va être prêté au Borussia Dortmund. Ce qu'annonçait déjà Marca il y a quelques jours. Mais d'après Globoesporte, tout va s'accélérer.

Le média brésilien explique que Reinier va être prêté pour deux saisons au BVB, où il pourra poursuivre son apprentissage en Europe et peut-être se révéler comme d'autres jeunes talents avant lui. Le joueur est en Allemagne et son arrivée devrait être officialisée très vite. Interrogé à son sujet dans le Ruhr Nachrichten, Lucien Favre a confié : «De ce que j'ai pu voir, il est bon offensivement et dans la finition. A l'âge de 18 ans, il a encore beaucoup à apprendre. » Mais avec l'entraîneur suisse, nul doute qu'il apprendra beaucoup.