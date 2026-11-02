Ligue des Champions, PSG : que vaut vraiment Villarreal ?

Mardi soir, le Paris Saint-Germain tentera le 4/4 en Ligue des Champions sur la pelouse de Villarreal. Dans une région de Valence où il fait encore très chaud en ce début de mois de novembre, les troupes de Luis Enrique défieront une équipe qui a signé une campagne 2025/2026 catastrophique, terminant à la trente-cinquième place avec un petit point en huit matchs seulement, et un calendrier qui n’était pas forcément si compliqué. Cette saison, le Sous-Marin Jaune va un peu mieux, puisque les troupes d’Iñigo Pérez ont au moins remporté un match. Mais pour l’instant, le bilan n’est pas vraiment glorieux, et l’opposition à laquelle feront face les hommes de Luis Enrique s’annonce plutôt faible.

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Clairement, Villarreal arrive dans un moment difficile. Battus 1-0 par l’Espanyol ce week-end, les Jaunes sont huitièmes en championnat. Arrivé cet été pour prendre la relève de Marcelino Garcia Toral, et fort d’une grosse saison avec le Rayo Vallecano, Iñigo Pérez peine à imposer sa patte sur la côte méditerranéenne. Il faut dire que le style de l’équipe a beaucoup changé, alors que l’effectif reste plus ou moins le même que la saison dernière. Pérez veut une équipe qui joue plus haut sur le terrain, et qui va chercher le ballon plus haut par exemple, et ça ne prend pas vraiment. Les joueurs ont encore du mal à assimiler les concepts que Pérez souhaite appliquer. Sans ballon, l’équipe est ainsi peu compétitive, et prend l’eau rapidement. Si l’équilibre défensif était une des forces du Villarreal de Marcelino, avec deux lignes capables de se replier vite et intelligemment, ce n’est pas le cas cette saison. Les attaquants du Paris Saint-Germain ne devraient pas avoir de mal à se procurer des occasions.

Une équipe qui frôle la crise

Avec le ballon, ce Villarreal est un peu plus rassurant que lorsqu’il faut défendre, et parvient aussi à se créer des situations intéressantes. Mais les joueurs offensifs ont beaucoup de problèmes à conclure leurs occasions. A titre d’exemple, Villarreal est la troisième équipe de Liga en termes d’expected goals (22.8), derrière les deux ogres. Ce qui confirme ses facilités à créer du danger devant. Mais les Amarillos n’ont inscrit que 15 buts… Soit plus de 7 buts de moins que ceux qu’ils auraient dû inscrire. C’est d’ailleurs, de loin, le pire déficit de Liga dans cette catégorie statistique. Ce qui a déjà valu de vives critiques à des joueurs comme Georges Mikautadze cette saison. Sur le papier, l’effectif est d’ailleurs assez intéressant, avec des joueurs comme Pape Gueye, Nicolas Pépé, Carlos Romero, Ayoze Pérez ou Alberto Moleiro. Des valeurs sûres de la Liga, qui, même lorsque l’équipe va mal sur le terrain, sont capables de taper du poing sur la table. C’est pour cette raison, en partie, que l’équipe a réussi à battre Naples (3-2), et n’a pas été ridicule contre Liverpool (défaite 4-3) ni le Borussia Dortmund (3-2), et c’est peut-être à ça que peuvent s’accrocher les supporters du club de Liga pour espérer un résultat face aux Parisiens.

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Si le challenge n’est a priori pas très relevé pour le double champion d’Europe en titre, Villarreal a en plus de gros problèmes de blessures, et des cadres de l’équipe comme Juan Foyth et l’expérimenté Gerard Moreno ne seront pas de la partie face au PSG. Un climat de crispation général entoure aussi le club, et Pau Navarro, défenseur, s’en était publiquement pris aux supporters. « Ce n’est pas possible qu’à la 75e minute, le stade soit vide. On doit tous être ensemble, ça fait la différence. Quand tu joues dans d’autres stades, les supporters poussent beaucoup », avait-il expliqué, avant de s’excuser par la suite. Il faut dire que l’Estadio de La Céramica est très loin d’être une ambiance chaude, puisque c’est un public plus calme et familial, et il y a fort à parier qu’on entendra surtout les Parisiens mardi soir…