Chelsea : Xabi Alonso donne des nouvelles d’Emiliano Martinez

On ne reverra pas Emiliano Martinez (34 ans) sur un terrain de sitôt. Le gardien a dû être évacué sur civière la semaine dernière après un choc avec Jarrad Branthwaite, le défenseur d’Everton. Il a été opéré de la mâchoire dans la foulée et manquera au minimum 40 jours de compétition. «Ça prendra quelques semaines. J’espère moins que plus, il faut attendre. Le point positif, c’est qu’il va mieux et nous devons suivre l’avis du médecin et des chirurgiens. Vu la gravité de la situation, il s’en sort bien», commente Xabi Alonso en conférence de presse.

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Ce samedi (18h30) pour recevoir Tottenham, le technicien de Chelsea titularisera Mike Penders à la place de l’international argentin. L’ancien Strasbourgeois est déjà comparé à Thibaut Courtois, son compatriote et prédécesseur chez les Blues. «Il y a beaucoup de similitudes, reconnaît l’entraîneur espagnol. Pas seulement les nationalités, la stature, le fait qu’ils soient tous les deux gauchers et dominants. J’ai parlé avec Thibaut pendant la Coupe du Monde à propos de Mike et il a dit qu’il voyait aussi de la ressemblance. Nous devons l’aider et le soutenir. C’est un gardien de but pour le présent et pour l’avenir.»