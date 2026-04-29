Mali : Tom Saintfiet n’est plus sélectionneur, Fousseni Diawara parmi les favoris

Comme attendu, Tom Saintfiet n’est plus le sélectionneur du Mali. Le technicien belge l’a lui-même annoncé ce mercredi, quatre mois après l’élimination des Aigles face au Sénégal, en quarts de finale de la CAN (0-1). Ce dernier a rappelé dans un message publié sur Instagram que sa mission avait été "accomplie avec fierté et engagement, malgré des conditions parfois difficiles", avant d’exprimer au peuple malien sa "profonde gratitude pour son soutien constant".

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Sur les réseaux sociaux, la communication de la Fédération a par ailleurs suscité quelques réactions. La FeMaFoot a en effet lancé un appel à candidatures improvisé et peu soigné. Selon nos informations, une candidature a pris de l’ampleur ces dernières semaines : celle de Fousseni Diawara, actuel sélectionneur des Espoirs. L’ancien international malien dispose d’ailleurs de soutiens de poids, à l’image des légendes maliennes Frédéric Kanouté et Seydou Keita.