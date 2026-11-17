Selon nos informations, le FC Barcelone s’intéresse de près à Jordan Arnolin, jeune talent portugais. Fils de l’ancien footballeur Grégory Arnolin, le joueur de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2019 avec Estoril Praia, possède la double nationalité franco-portugaise et évolue avec les U19 du Portugal et a d’ailleurs récemment brillé face à l’Allemage U19 (3-2) où plusieurs recruteurs étaient présents dans les tribunes de l’Estádio Carlos Osório. Son profil ne laisse pas insensibles plusieurs cadors européens, qui suivent attentivement son évolution.

La suite après cette publicité

Le Barça n’est toutefois pas seul sur le dossier. D’après nos indiscrétions, le LOSC a également manifesté son intérêt, mais ce sont surtout deux références du football allemand qui se montrent particulièrement attentives à sa situation. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont ainsi coché le nom de Jordan Arnolin et suivent de près sa progression. Un dossier à surveiller alors que plusieurs grandes écuries européennes pourraient rapidement passer à l’action.