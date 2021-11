Rennes-OL : la réaction à chaud de Jérôme Boateng

Le Stade Rennais a littéralement dévoré l'Olympique Lyonnais en clôture de la 13ème journée de Ligue 1 (4-1). Un naufrage collectif qui va laisser des traces au sein de l'effectif lyonnais. Interrogé à l'issue de la rencontre sur Prime Vidéo, Jérôme Boateng a fustigé le comportement collectif de son équipe et présenté ses excuses aux supporters lyonnais.

« On n'a pas travaillé ensemble comme une équipe ce soir. On est vraiment désolé pour les supporters. (Concernant son embrouille sur le terrain avec son capitaine, Leo Dubois) C'est de l'émotion, quand les choses ne tournent pas en votre faveur, on a parlé ensemble. On n'avait pas bien communiqué sur le terrain, c'est normal, » a ainsi commenté le défenseur central allemand. La trêve internationale va faire du bien aux têtes côté lyonnais...