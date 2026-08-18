L’OM passe à l’action pour s’offrir Michele Di Gregorio

L’OM continue de s’activer pour trouver son nouveau gardien de but. Ces derniers jours, nous vous annoncions que les dirigeants marseillais avaient notamment formulé une première offre verbale pour Guillaume Restes, qui reste la priorité. Marseille a proposé à Toulouse un prêt payant assorti d’une option d’achat, pour un package total avoisinant les 10 M€. Une première offensive qui n’a toutefois pas convaincu le TFC, puisque le montant proposé reste pour le moment très éloigné des attentes du club haut-garonnais.

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Dans le même temps, une autre piste est en train d’échapper définitivement aux Phocéens. Lucas Perri, l’ex-portier de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui à Leeds United, est arrivé en Italie afin de passer sa visite médicale avec le Torino. Si celle-ci se déroule comme prévu, le gardien brésilien signera avec le club turinois et son arrivée sera officialisée dans la foulée. Le Torino a donc remporté son duel avec l’OM, qui avait tenté de revenir dans le dossier ces derniers jours sans parvenir à inverser la tendance.

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Michele Di Gregorio veut quitter l’Italie

Face à cette situation, Marseille continue d’explorer d’autres possibilités et pourrait se tourner vers l’Italie. Comme annoncé par la presse italienne, Michele Di Gregorio est dans le viseur olympien et la Gazzetta dello Sport annonce ce mardi qu’il y a maintenant des contacts entre les directions turinoises et marseillaises. Le gardien italien n’a d’ailleurs pas été convoqué pour le match organisé à l’Allianz Stadium entre l’équipe première de la Juventus et la Next Gen.

Un indice supplémentaire concernant un possible départ alors que la Juve devrait rapidement boucler l’arrivée de Guglielmo Vicario, en provenance de Tottenham. De son côté, Di Gregorio dispose également d’une possibilité de retour à Monza, mais privilégierait une expérience à l’étranger en cas de départ. Une volonté qui pourrait faire les affaires de l’OM, désormais bien présent dans le dossier. Marseille pourrait donc être amené à accélérer les discussions pour le portier de 29 ans afin de régler rapidement la question de son futur numéro un.