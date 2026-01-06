Angers : Sidiki Chérif absent à la reprise de l’entrainement

De repos hier au lendemain de la défaite au Havre (2-1), les joueurs d’Angers ont repris l’entraînement ce mardi, 4 jours avant leur 16e de finale de Coupe de France à domicile contre Toulouse. Quatre joueurs manquaient à l’appel. Jim Allevinah et Djibirin Harouna ont travaillé en salle. Prosper Peter et surtout Sidiki Chérif n’étaient pas présents non plus, rapporte Ouest-France.

C’est surtout le cas du second qui interroge, lui qui est grandement courtisé cet hiver. Son absence a de quoi interroger et nourrir l’hypothèse d’un départ rapide du SCO. Alexandre Dujeux confiait avant le week-end dernier qu’il s’attendait à voir partir le jeune attaquant de 19 ans au cours de cette fenêtre des transferts.