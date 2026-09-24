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FC Barcelone : Rodri préfère affronter le PSG que le Real Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Rodri, présenté au Barça @Maxppp

Passé par l’Atlético de Madrid et désormais au FC Barcelone, Rodri s’apprête à découvrir les bouillants Classico face au Real Madrid, qu’il aurait d’ailleurs pu rejoindre cet été. Dans un entretien accordé à la Cope, le champion du monde espagnol a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer ce type de rencontre. Mais au moment de choisir entre affronter le PSG et le Real Madrid, le Ballon d’Or 2024 a donné sa préférence pour le club double champion d’Europe en titre.

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«« Tu affrontes les champions d’Europe, la meilleure équipe des dernières années, et ensuite tu affrontes le Real Madrid dans un Clasico… Bon allez, je choisis le match contre Paris. C’est la meilleure équipe du moment », a indiqué l’ancien joueur de Manchester City.

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