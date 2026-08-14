OM : bourdes, sifflets et bronca du Vélodrome… Leonardo Balerdi a vécu l’enfer contre l’Atlético de Madrid

S’il fallait encore une preuve, Leonardo Balerdi l’a eue ce soir : son départ de l’Olympique de Marseille ne sera pas vécu cet été comme un crève-cœur par les supporters phocéens, c’est une certitude. À nouveau titularisé par Bruno Genesio face à l’Atlético de Madrid, le défenseur de 27 ans a vécu un supplice à tous les niveaux, même en tribunes.

La suite après cette publicité

L’Argentin a passé l’essentiel de la seconde période sous les sifflets de ses propres supporters, à chaque fois qu’il touchait le ballon. Avant ça, il avait coûté un but à son équipe en première période en prenant un risque inconsidéré : une tentative de drible raté à proximité de sa surface face à Lookman, qui offrait le but de l’égalisation à Mendoza (39e, 1-1).

La suite après cette publicité

Un départ est inéluctable

Son tacle complètement manqué et en retard dès le retour des vestiaires a définitivement fait basculer le Vélodrome contre lui. Il était encore mis en difficulté sur le deuxième but espagnol en exposant son équipe après avoir été débordé sur son côté (78e, 1-2). La fin fut encore plus douloureuse : des crampes et une sortie sous la bronca assourdissante du Vélodrome.

On ne sait pas si Balerdi sera encore là vendredi prochain pour la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg, au Vélodrome, mais cette soirée donne le sentiment que la rupture est désormais totale. Ces dernières heures, la presse italienne révélait un intérêt de Bologne pour le défenseur argentin. Il faudra désormais voir à quelle hauteur l’OM fixe ses prétentions pour un joueur acheté 11 millions d’euros en 2021, et dont le statut a quand même évolué depuis.