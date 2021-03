CdM 2022 (Q) : la Serbie dompte l'Azerbaïdjan, Chypre domine la Slovénie

La troisième journée des qualifications de la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe débutait ce mardi à 18h. Opposée à Chypre, la Slovénie de Josip Ilicic pensait en profiter pour revenir à hauteur du leader du groupe H, la Russie. Finalement, les Chypriotes se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Ioannis Pittas (42e) en fin de première période. Chypre prend la 2e place du groupe à 2 points de la Russie.

Dans le groupe A, la Serbie pouvait mettre la pression sur le Portugal face à l'Azerbaïdjan. Tout débutait bien avec le but précoce d'Aleksandar Mitrovic bien servi par Dusan Tadic (16e). L'Azerbaïdjan a égalisé à l'heure de jeu sur un penalty d'Emin Makhmudov (59e). Finalement, la Serbie s'impose 2-1 grâce à un second but en fin de match d'Aleksandar Mitrovic (81e). Les Aigles Blancs sont en tête de leur groupe.

Les classements

Groupe A :

1) Serbie 5 points +1 (3 journées)

2) Portugal 4 points +1 (2 journées)

3) Luxembourg 3 points +1 (1 journée)

4) Azerbaïdjan 1 point -1 (2 journée)

5) Irlande 0 point -2 (2 journées)

Groupe H :