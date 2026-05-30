Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

LdC, PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’offre une séance de padel avant la finale

Par Samuel Zemour
1 min.
Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Arsenal
winamax
1 2.25 N 3.35 2 3.05 100€ remboursés Voir sur CANAL+

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à Budapest (18 heures), la pression monte, mais Nasser Al-Khelaïfi a respecté une habitude bien ancrée. Le président parisien a quitté l’hôtel de la délégation peu avant 10 heures ce samedi matin pour disputer une séance de padel d’environ deux heures. Vêtu simplement d’un short, d’un tee-shirt, d’une casquette et de baskets, le dirigeant qatari a profité de ce moment pour décompresser avant le rendez-vous le plus important de la saison.

La suite après cette publicité

Grand amateur de padel depuis plusieurs années, Al-Khelaïfi avait déjà adopté le même rituel avant la finale victorieuse du PSG face à l’Inter Milan en 2025, ce qui avait donc porté chances à ses joueurs. Ancien joueur professionnel de tennis, le patron du club de la capitale entretient une véritable passion pour les sports de raquette et même dans les moments cruciaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier