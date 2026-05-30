LdC, PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’offre une séance de padel avant la finale
À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à Budapest (18 heures), la pression monte, mais Nasser Al-Khelaïfi a respecté une habitude bien ancrée. Le président parisien a quitté l’hôtel de la délégation peu avant 10 heures ce samedi matin pour disputer une séance de padel d’environ deux heures. Vêtu simplement d’un short, d’un tee-shirt, d’une casquette et de baskets, le dirigeant qatari a profité de ce moment pour décompresser avant le rendez-vous le plus important de la saison.
Grand amateur de padel depuis plusieurs années, Al-Khelaïfi avait déjà adopté le même rituel avant la finale victorieuse du PSG face à l’Inter Milan en 2025, ce qui avait donc porté chances à ses joueurs. Ancien joueur professionnel de tennis, le patron du club de la capitale entretient une véritable passion pour les sports de raquette et même dans les moments cruciaux.
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