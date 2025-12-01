Inter : Luis Henrique taillé par la presse italienne

Les semaines passent et les choses ne s’améliorent pas pour l’ancien Marseillais Luis Henrique. L’ailier brésilien ne fait que décevoir sous le maillot de l’Inter Milan. Utilisé comme piston gauche dans le 3-5-2 de Chivu, il a été titularisé sur le côté droit face à Pise ce weekend lors de la 13e journée. Et si l’Inter l’a emporté sur le score de 2-0, la prestation du Brésilien n’a pas bouleversé la presse italienne, bien au contraire.

Ainsi, dans ses notes de la rencontre, la Gazzetta dello Sport l’a désigné comme le moins bon Intériste et a écrit : « il continue de tergiverser, zéro dribble. Il ne passe pas son vis-à-vis, peut-être qu’il n’arriverait même pas à dribbler un éléphant sous anesthésie. Il a peur de rater. » Un constat implacable pour un joueur recruté 23 M€, apparu à 10 reprises sur le terrain depuis le début de la saison.