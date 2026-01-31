Ligue 1 : Lorient enfonce Nantes à la dernière minute

Battu par le Paris FC (1-2), puis étrillé dimanche par Nice (1-4), Nantes reste sur deux défaites d’affilée à domicile face à des concurrents directs au maintien, en plus d’une autre élimination en Coupe de France par les Aiglons. Il y avait donc urgence pour les Canaris, avant d’aller défier Lorient, qui est, à l’inverse, sur une très bonne forme depuis le début d’année. Et cela s’est rapidement vérifié, avec l’ouverture du score de Dieng, qui a bien repris un centre de Le Bris (1-0, 32e). En domination durant la suite de la partie, les Merlus ont eu plus de mal après la pause et laissaient les Canaris avoir la possession du ballon.

Et après une grosse occasion de Mohamed (62e), Abline s’offrait un joli numéro pour devancer Talbi et aller chercher l’égalisation (1-1, 74e). Mais en toute fin de match, Kouassi redonnait l’avantage à Lorient sur un très beau coup-franc et faisait exploser le Moustoir (2-1, 90e). Pour ne rien arranger, un but d’Amian a été refusé pour hors-jeu dans les derniers instants (90e+3). Toujours barragiste et à six points du Havre, Nantes évite le pire. De son côté, Lorient reste au 9e rang, mais revient à un point de Toulouse.