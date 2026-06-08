France - Irlande du Nord : le patron Michael Olise a encore choqué tout son monde !

Il s’agissait de la dernière répétition générale avant de s’envoler pour l’Amérique. Ce lundi soir, au stade Pierre-Mauroy et trois jours seulement après leur défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2), les Bleus affrontaient l’Irlande du Nord. Pour sa dernière sortie sur le sol français, le sélectionneur Didier Deschamps - qui avait aligné une équipe mixte face aux Eléphants - sortait l’artillerie lourde avec un quatuor offensif XXL composé des deux Parisiens Désiré Doué et Ousmane Dembélé, associés à Kylian Mbappé et Michael Olise. En défense, William Saliba faisait son retour alors que le duo Tchouameni-Rabiot formait l’entrejeu. Et si les Bleus ont rassuré dans l’ensemble, l’un d’entre eux a particulièrement brillé.

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Olise régale avant le Mondial

Aligné sur le flanc droit de l’attaque tricolore, Michael Olise a, en effet, prouvé qu’il était fait d’un autre bois. Rapidement trouvé par ses partenaires, celui qui est aujourd’hui annoncé du côté du Real Madrid a débuté sa partie en régalant ses coéquipiers. Plus reculé sur le terrain, il enchaînait les ouvertures délicieuses à destination d’un Mbappé souvent trop imprécis (8e, 15e, 28e). Alors la star du Bayern Munich s’est rappelée d’une célèbre maxime : on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Juste avant la pause, le gaucher d’1m84, crédité d’un 9 et logiquement élu homme du match par la rédaction FM, se projetait ainsi parfaitement dans la surface et profitait de la frappe déviée de Dembélé pour ouvrir le score et enflammer l’antre des Lillois (1-0, 43e).

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Toujours aussi juste techniquement, le natif de Londres remettait le couvert dès le retour des vestiaires. Après un débordement du nouvel entrant Malo Gusto, une tête de Théo Hernandez et un ballon mal renvoyé par la défense nord-irlandaise, l’offensif bavarois trompait le portier adverse d’une volée sublime (2-0, 49e). Un doublé portant son total de buts à 6 sous le maillot français en 17 sélections. Offensif le plus en vue - sans oublier l’activité d’un Désiré Doué qui aura lui aussi marqué de précieux points avant de rejoindre l’Amérique - Olise - tout proche de se muer en passeur sans la maladresse du soir de Mbappé (73e) - parachevait finalement sa masterclass dans la foulée… Servi sur le côté droit, le Munichois de 24 ans repiquait dans l’axe avant d’envoyer une sublime frappe enroulée, qui laissait Pierce Charles impuissant (3-1, 75e).

Le vestiaire est sous le charme

Une prestation sensationnelle logiquement saluée par tout le groupe France. «Il a fait une top saison et on est sûr que ça va se retranscrire pendant la Coupe du Monde. Il fait les efforts et on est content de l’avoir avec nous», confiait ainsi Aurélien Tchouameni sur TF1. «Il est rayonnant, comme en témoigne sa saison au Bayern Munich. Tout semble facile pour lui en ce moment et il se montre très efficace. Nous avons d’autres grands joueurs, mais son triplé met évidemment ses qualités en lumière. Il possède une capacité impressionnante à répéter les efforts», ajoutait de son côté Didier Deschamps au micro du diffuseur avant de se montrer encore élogieux en conférence de presse.

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«Michael est tellement décisif, il nous apporte aussi beaucoup défensivement, on aura besoin d’un Michael à ce niveau-là, bravo à lui. Il a mis un peu de temps après les JO, il est introverti je ne vous apprends rien, il est discret mais aussi très attachant et aujourd’hui il vole de ses propres ailes. On aura besoin de lui à son meilleur niveau». En zone mixte, Malo Gusto et Maxence Lacroix ne tarissaient pas non plus d’éloges à son sujet. «Il a fait une très grosse performances, 3 buts, il nous a beaucoup aidé, c’est un top joueur», avouait l’ancien Lyonnais. Un discours proche de celui tenu par le défenseur de Crystal Palace. «On connait sa qualité, on sait qu’il est très bon dans ce qu’il fait, il nous fait du bien, il met 3 buts et nous apporte beaucoup».

Acclamé par tout un stade à sa sortie, le numéro 11 - auteur de 7 buts en 17 sélections, soit autant que Dembélé en… 58 sélections - a finalement mis tout le monde d’accord et confirmé son statut de leader avant l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal le 16 juin prochain. Remplacé par Maghnes Akliouche pour les dernières minutes, le premier joueur à inscrire 7 buts après ses 17 premiers matches avec la France depuis Youri Djorkaeff en juin 1996 (10) profitait d’une dernière ovation du public lillois avant de se projeter désormais sur la Coupe du Monde. Une chose est sûre, avec un tel niveau affiché, les Bleus de Didier Deschamps peuvent légitimement rêver de la couronne mondiale.