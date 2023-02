Laurent Blanc se lâche sur le mercato de l’OL

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais semble encore coincé dans un jour sans fin. On pensait le club reparti sur de meilleures bases après son succès sur Lens (2-1), avant de retomber dans ses travers à Auxerre (2-1) cinq jours plus tard. Samedi (17h), c’est à un nouveau un déplacement chez une équipe de bas de tableau qui attend les hommes de Laurent Blanc. «Angers, c’est la même chose, prévient le coach. On a eu une semaine de travail, de l’animation. Il faut l’investissement et la compréhension de tout le monde. Quand vous avez le ballon, il faut bouger, créer, c’est le plus difficile.»

C’est un entraineur assez chafouin que l’on a retrouvé en conférence de presse à 48 heures du déplacement à Raymond-Kopa. Il reproche à ses troupes de manquer de mouvements durant les matchs. C’est un problème de compréhension du haut niveau, lui dont le groupe est très jeune, mais aussi physique. Beaucoup d’éléments sont blessés (Tolisso, Lacazette, Aouar et Boateng pour samedi d’ailleurs) et insuffisamment préparés. Un constat que le Cévenol a déjà fait plusieurs fois depuis son arrivée. Il espérait que le mercato puisse remédier en partie à ce problème mais au lieu de cela, on lui a amené d’autres joueurs en retard athlétique. «Comme vous savez on n’a pas fait ce qu’on voulait au mercato. Il faut l’accepter aussi.»

Blanc n’est pas satisfait du mercato

Comme une pique adressée aux responsables, Bruno Cheyrou en premier lieu avec qui, même s’il s’en défend, il n’est pas toujours sur la même ligne de conduite. Si l’expérimenté Dejan Lovren est lui en forme, ce n’est pas encore le cas des autres recrues Jeffinho et Amin Sarr. Pour le Brésilien, il ne faut pas compter sur lui tout de suite. «Il est apte à jouer mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. On l’a fait travailler cette semaine et il a été intéressant. Il a un bon toucher de balle et il va vite avec ballon. Il peut nous aider sur des bouts de match et petit à petit jouer plus.» Pour le Néerlandais, il s’agit d’un problème d’intensité selon Blanc.

«C’est un garçon qui a des qualités mais il doit les développer. Il peut jouer dans l’axe et sur les côtés. C’est un garçon généreux. Je discute souvent avec lui, il est très agréable. Il ne rechigne pas. Il sait très bien que son temps adaptation va être un peu long car en termes de rythme ça n’a rien à avoir (avec Heerenveen). J’espère qu’il sera récompensé en marquant des buts car un attaquant ça marche aussi au moral», assure le technicien, reconnaissant également qu’il attendait plus de lui et de sa relation technique avec Dembélé après la défaite à Auxerre. Un nouveau test aura lieu samedi mais il ne faudra pas le manquer, sous peine d’être à nouveau en grandes difficultés pour la course à l’Europe…