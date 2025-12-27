CAN 2025, Sénégal : Sadio Mané appelle au calme après le nul

Ce samedi, dans le choc du groupe D, le Sénégal et la RDC se sont tenus en échec (1-1). Buteur, Sadio Mané a limité la casse du côté du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont été pointés du doigt après la rencontre sur leur statut de favori. Et la star a tenu à se présenter en conférence de presse pour expliquer qu’il était inutile de dramatiser.

«On a fait un bon match. Dans l’ensemble, on méritait de gagner. On n’a pas pu mettre au fond les occasions qu’on s’est créées. Ils sont restés derrière compact, ils ont posé des problèmes. On va pas cracher non plus sur ce point. Il ne faut pas oublier que la CAN ce n’est pas du tout facile. (…) Ce nul est une bonne chose. C’est bien de se cacher parfois. Il y a trop d’euphorie autour du Sénégal»